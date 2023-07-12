Больше не захотите магазинного сладкого: рецепт полезных желе

Иногда так хочется детских желе, но все мы знаем, что склад магазинных желает лучшего. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт.

Сладости – слабость каждого из нас. А полезные сладости настоящее наслаждение, ведь их можно есть и не толстеть.

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Такие полезные желейки можно не только есть самим, но и давать детям. Какова будет основа десерта – выбирать вам. Это могу быть ягодное пюре или фруктовое. Рецептура и вкус не ухудшатся.

Полезные желейки из фруктового пюре

Время: 25 минут (4 часа в застывание)

25 минут (4 часа в застывание) Порции: 20 – 25 штук

– 250 граммов фруктового или ягодного пюре;– 40 граммов желатина + 150 граммов воды;– 2-2,5 ложки меда.

Приготовление:

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухнуть на 10 – 15 минут.

️Около 5 персиков взбиваем блендером и протираем через сито от кожиц.

️К персиковому пюре добавляем мед, подогреваем на огне, чтобы пюре стало горячим. Добавляем набухший желатин и помешиваем, чтобы он расплавился.

Наполняем желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и кладем в холодильник для стабилизации на 4 часа.

Приятного аппетита!

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