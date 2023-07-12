Больше не захотите магазинного сладкого: рецепт полезных желе
12 июля 2023, 10:32Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Иногда так хочется детских желе, но все мы знаем, что склад магазинных желает лучшего. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт.
Сладости – слабость каждого из нас. А полезные сладости настоящее наслаждение, ведь их можно есть и не толстеть.
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Такие полезные желейки можно не только есть самим, но и давать детям. Какова будет основа десерта – выбирать вам. Это могу быть ягодное пюре или фруктовое. Рецептура и вкус не ухудшатся.
Полезные желейки из фруктового пюре
- Время: 25 минут (4 часа в застывание)
- Порции: 20 – 25 штук
– 250 граммов фруктового или ягодного пюре;
– 40 граммов желатина + 150 граммов воды;
– 2-2,5 ложки меда.
Приготовление:
- Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухнуть на 10 – 15 минут.
- ️Около 5 персиков взбиваем блендером и протираем через сито от кожиц.
- ️К персиковому пюре добавляем мед, подогреваем на огне, чтобы пюре стало горячим. Добавляем набухший желатин и помешиваем, чтобы он расплавился.
- Наполняем желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и кладем в холодильник для стабилизации на 4 часа.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить шоколадный брауни без муки, который не повредит фигуре.