Солодощі – слабкість кожного з нас. А корисні солодощі справжня насолода, адже їх можна їсти і не товстішати.
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Такі корисні желейки можна не тільки їсти самим, а й давати дітям. Якою буде основа десерту – обирати вам. Це можу бути ягідне пюре, чи фруктове. Рецептура та смак не погіршаться.
Корисні желейки з фруктового пюре
- Час: 25 хвилин (4 години на застигання)
- Порції: 20 – 25 штук
Приготування:
- ️Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухнути на 10 – 15 хвилин.
- ️Близько 5 персиків збиваємо блендером і протираємо через сито від шкірочок.
- ️До персикового пюре додаємо мед, підігріваємо на вогні, щоб пюре стало гарячим. Додаємо набухлий желатин і помішуємо, щоб він розтопився.
- ️Наповнюємо желейною масою або одну велику форму або маленькі формочки і кладемо в холодильник для стабілізації на 4 години.
Смачного!