Солодощі – слабкість кожного з нас. А корисні солодощі справжня насолода, адже їх можна їсти і не товстішати.

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Такі корисні желейки можна не тільки їсти самим, а й давати дітям. Якою буде основа десерту – обирати вам. Це можу бути ягідне пюре, чи фруктове. Рецептура та смак не погіршаться.

Корисні желейки з фруктового пюре

Час: 25 хвилин (4 години на застигання)

25 хвилин (4 години на застигання) Порції: 20 – 25 штук

Інгредієнти:

– 250 грамів фруктового чи ягідного пюре;

– 40 грамів желатину + 150 грамів води;

– 2-2,5 ложки меду.

Приготування:

️Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухнути на 10 – 15 хвилин.

️Близько 5 персиків збиваємо блендером і протираємо через сито від шкірочок.

️До персикового пюре додаємо мед, підігріваємо на вогні, щоб пюре стало гарячим. Додаємо набухлий желатин і помішуємо, щоб він розтопився.

️Наповнюємо желейною масою або одну велику форму або маленькі формочки і кладемо в холодильник для стабілізації на 4 години.

Смачного!

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