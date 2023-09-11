Домашние шоколадные пряники в глазури: рецепт с детства
Источник:Готовим с Юлией
Каждый из нас точно помнит вкус этих невероятных шоколадных пряников в глазури, которые нам покупали, или до сих пор покупают, родители. Почему бы не приготовить их дома и вернуться в беззаботные времена хотя бы на минуту?
Домашние шоколадные пряники – это вкусняшка с детства. Его часто покупали родители или давали в садике или школе. Такое лакомство можно запросто приготовить дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.
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Они совсем не похожи на американскую версию пряников, наши рыхлые, сладкие и обильно политые сахарной глазурью. Признайтесь, вы тоже сначала съедали ее, а потом сам пряник?
Рецепт шоколадных пряников с глазурью.
- Время: 2 часа
- Порции: 15 – 20 штук
– 200 граммов молока
– 100 граммов муки
– 200 граммов сахара.
Приготовление:
- Смешиваем сахар и муку и вливаем горячее молоко, все тщательно перемешиваем и оставляем почти до полного остывания.
– все заварное охлажденное тесто;
– 30 граммов масла;
– 1 желток;
– 30 граммов какао;
– 270 граммов муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 1/3 чайной ложки соды;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В заварное тесто добавляем масло, желток, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль и замешиваем тесто.
- Формируем шарики мокрыми руками и выкладываем на пергамент для выпекания.
- Выпекаем пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Готовым пряникам даем полностью остыть.
– яичный белок;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Белок размешиваем с сахаром и лимонным соком.
- Покрываем холодные пряники и оставляем их сохнуть на ночь для застывания глазури.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить галету с грушей, которая не испортит фигуру.