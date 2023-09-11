Домашні шоколадні пряники – це смаколик з дитинства. Його часто купували батьки, або давали у садочку чи школі. Такі ласощі можна запросто приготувати вдома, адже у нас є перевірений рецепт.

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Вони зовсім не схожі на американську версію пряників, наші пухкі, солодкі та рясно политі цукровою глазур'ю. Зізнавайтеся, ви теж спочатку з'їдали її, а потім сам пряник?

Рецепт шоколадних пряників з глазур'ю

Час: 2 години

2 години Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти для заварного тіста:

– 200 грамів молока

– 100 грамів борошна

– 200 грамів цукру.

Приготування:

Змішуємо цукор та борошно і вливаємо гаряче молоко , все ретельно перемішуємо і залишаємо майже до повного вистигання.

Інгредієнти для основного тіста :

– все заварне охолоджене тісто;

– 30 грамів олії;

– 1 жовток;

– 30 грамів какао;

– 270 грамів борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 1/3 чайної ложки соди;

– щіпка солі.

Приготування:

В заварне тісто додаємо олію, жовток, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль і замішуємо тісто.

Формуємо кульки мокрими руками і викладаємо на пергамент для випікання.

Випікаємо пряники в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. Готовим пряникам даємо повністю охолонути.

Інгредієнти для лазурі:

– яєчний білок;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Білок розмішуємо з цукром та лимонним соком.

Покриваємо холодні пряники і залишаємо їх сохнути на ніч для застигання глазурі.

Смачного!

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