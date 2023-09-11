Домашні шоколадні пряники – це смаколик з дитинства. Його часто купували батьки, або давали у садочку чи школі. Такі ласощі можна запросто приготувати вдома, адже у нас є перевірений рецепт.
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Вони зовсім не схожі на американську версію пряників, наші пухкі, солодкі та рясно политі цукровою глазур'ю. Зізнавайтеся, ви теж спочатку з'їдали її, а потім сам пряник?
Рецепт шоколадних пряників з глазур'ю
- Час: 2 години
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- Змішуємо цукор та борошно і вливаємо гаряче молоко , все ретельно перемішуємо і залишаємо майже до повного вистигання.
Приготування:
- В заварне тісто додаємо олію, жовток, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль і замішуємо тісто.
- Формуємо кульки мокрими руками і викладаємо на пергамент для випікання.
- Випікаємо пряники в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. Готовим пряникам даємо повністю охолонути.
Приготування:
- Білок розмішуємо з цукром та лимонним соком.
- Покриваємо холодні пряники і залишаємо їх сохнути на ніч для застигання глазурі.
Смачного!