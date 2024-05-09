Весна та літо – ідеальний час для барбекю на свіжому повітрі. А що може бути краще за ароматні м'ясні ребра, мариновані до досконалості та приготовані на вогні? Секрет смачних BBQ ребер не тільки у способі приготування, а й у правильному маринуванні.