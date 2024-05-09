Маринад не тільки надає м'ясу ніжності та соковитості, але й вбирає в себе всі аромати, створюючи незабутнє поєднання смаків. Дізнайтеся, як маринувати ребра для BBQ, щоб вони вийшли м'якими, соковитими та неймовірно смачними.

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Ребра на грилі

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Ребра на гриліНасолода з гриля / Фото unsplash

Приготування:

  1. Зніміть плівку з ребер, ретельно натріть їх сіллю та спеціями, щоб смак був насиченим.
  2. На робочу поверхню викладіть фольгу, а поверх неї – шар пергаментного паперу.
  3. Розмістіть ребра на пергаменті та щільно загорніть.
  4. Якщо використовуєте мангал, дочекайтеся, коли дрова перетворяться на вугілля, та томіть ребра близько 1 – 1,5 години залежно від їх розміру.
  5. У духовці: так само загортайте ребра у фольгу і запікайте на 180 °C протягом 1 – 1,5 години.
  6. Приготування глазурі: змішайте соус барбекю, кетчуп, мед та гірчицю.
  7. Вийміть ребра з фольги, покладіть на решітку та змастіть їх приготованим соусом з обох сторін.
  8. Обсмажуйте, доки соус не підрум'яниться, потім нанесіть соус знову та повторіть процес обсмаження для формування хрусткої скоринки.
  9. Робіть це 2 – 3 рази. Готуйте приблизно 20 – 30 хвилин.
  10. У духовці: відкрийте фольгу, змащуйте ребра глазур'ю та смажте в режимі гриль 20 хвилин при 200°C, періодично перевертаючи.
  11. Коли на ребрах утвориться апетитна скоринка – вони готові до подачі.