Рогалики – одна з найпопулярніших домашніх випічок. Їх здавна готують в українській кухні, особливо відомий рецепт з рожею.

Читайте також Цікаві факти про сосиски та оригінальні страви з ними, які варто спробувати

Також смачними будуть рогалики з горішками, або домашнім повидлом. Яким: сливовим, полуничним, персиковим, вишневим, чи іншим – обирати вам!

Рецепт рогаликів з повидлом

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 штук

Приготування:

  • Просіюємо борошно, додаємо охолоджене вершкове масло, сіль, ваніль і швиденько перетираємо у крихту.
  • Додаємо охолоджену сметану, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім швиденько рукою формуємо у кульку, довго місити не потрібно.
  • Ділимо тісто на чотири частини, формуємо кульки і кладемо під плівку в холодильник на одну годину.
  • Дістаємо кульку, розкатуємо тісто в коло, ділимо на вісім частин. Додаємо начинку і закручуємо рогалики.
  • Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин️.
  • Готові рогалики викладаємо, щоб застигли і щедро обвалюємо у цукровій пудрі.

Смачного!