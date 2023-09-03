Рогалики – одна з найпопулярніших домашніх випічок. Їх здавна готують в українській кухні, особливо відомий рецепт з рожею.
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Також смачними будуть рогалики з горішками, або домашнім повидлом. Яким: сливовим, полуничним, персиковим, вишневим, чи іншим – обирати вам!
Рецепт рогаликів з повидлом
- Час: 2 години
- Порції: 20 штук
Приготування:
- Просіюємо борошно, додаємо охолоджене вершкове масло, сіль, ваніль і швиденько перетираємо у крихту.
- Додаємо охолоджену сметану, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім швиденько рукою формуємо у кульку, довго місити не потрібно.
- Ділимо тісто на чотири частини, формуємо кульки і кладемо під плівку в холодильник на одну годину.
- Дістаємо кульку, розкатуємо тісто в коло, ділимо на вісім частин. Додаємо начинку і закручуємо рогалики.
- Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин️.
- Готові рогалики викладаємо, щоб застигли і щедро обвалюємо у цукровій пудрі.
Смачного!