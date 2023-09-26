Без лишних затрат и мороки: как приготовить суши Калифорния дома
26 сентября 2023, 12:33Читати новину українською
Источник:Катана
Обожаете суши, но не умеете готовить их дома? Мы приготовили рецепт роллов Калифорния, которые вы с легкостью приготовите дома.
Сладко-соленая икра, свежий хрустящий огурец, нежный лосось и маслянистое авокадо создают непревзойденный вкус роллов Калифорния. Такие суши вы с легкостью приготовите дома в считанные минуты, а с рецептом мы вам поможем.
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Рецепт ролла Калифорния с лососем в икре массаго подойдет как к посиделкам с родными или друзьями, так и к праздничному столу. Попытайтесь и вы будете довольны.
Рецепт роллов Калифорния
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 120 граммов отварного и заправленного риса;
– половина листа водоросли норы;
– 10 граммов майонеза;
– 25 граммов свежего огурца;
– 20 граммов авокадо;
– 40 граммов слабосоленого лосося;
– 10 граммов икры массаго.
Приготовление:
- Разрезаем лист водорослей норы по ширине. Выкладываем его на бамбуковый коврик шершавой стороной вверх, добавляем приготовленный отварной и заправленный рис. Он должен лежать плотным ровным слоем, но не забудьте оставить 1,5 см свободного места в верхнем крае листа водоросли.
- Переворачиваем заготовку так, чтобы рис был снизу, а свободный край водоросли поближе к вам. В центре по всей ширине выкладываем рыбу, нарезанные соломкой овощи и поливаем все майонезом.
- Скручиваем коврик в форме рулета.
- Панируем роллы в икре мойвы, нарезаем их острым ножом, предварительно смоченным водой, на восемь равных частей.
- Лучше всего подавать роллы Калифорния вместе с соевым соусом, лепестками имбиря и васаби.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить консервированные персики половинками.