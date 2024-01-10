Минимум ингредиентов и так быстро готовится: простой рулет из листового теста
10 января 2024, 15:15Читати новину українською
Источник:Papilot
Когда нет времени на приготовление ужина, быстрые рецепты являются волшебной палочкой, благодаря которой можно получить вкусное и питательное блюдо. Этот рулет очень быстро готовится и не требует особого труда.
Слоеное тесто – это тот универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд. Рулет с любимой рыбкой точно станет вкусным лакомством, которое вы будете готовить снова и снова.
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Рецепт рулета из слоеного теста
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– упаковка слоеного теста (500 грамм);
– 200 грамм филе любимой рыбы;
– 400 грамм свежего шпината;
– горсть тертого пармезана;
– 1 большая красная луковица;
– свежемолотый черный перец по вкусу;
– морская соль по вкусу;
– щепотка свежемолотого мускатного ореха;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– 2 столовые ложки зеленого песто;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– оливковое масло;
– 1 желток;
– 1 ложка молока.
Приготовление:
- Тушите шпинат и обжарьте лук на оливковом масле.
- Соединяйте их с пармезаном, бальзамическим уксусом, мускатным орехом и зеленым песто.
- Выложите слоеное тесто на противень.
- На середину поместите филе.
- Приправьте рыбу свежемолотым перцем, морской солью и тимьяном.
- На него выложите слой шпината.
- По бокам теста сделайте надрезы по диагонали.
- Соедините их, перекатывая на начинку для рулета и прижимая каждый из них посередине. Сформируйте рулет.
- Смажьте тесто взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Выпекайте рулет около 25 минут при 200 градусах.