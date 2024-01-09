В нем сочетаются красная и белая капуста. Этот салат может придать яркости и привлекательности любому столу.
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Рецепт салата от Джейми Оливера
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Помойте и измельчите капусту. Помойте, почистьте и мелко нашинкуйте морковь или натрите ее на салатной терке.
- Вымойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску.
- Очистьте и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковш молоко, добавьте анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения.
- Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут.
- Перелейте смесь в глубокую чашу. Добавьте уксус, горчицу, растительное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте то, чего, по вашему мнению, недостаточно.
- Полейте соусом овощи и перемешайте.
- Вымойте и хорошо обсушите листья мяты. На сковороде разогрейте семена без добавления растительного масла.
- Насыпьте на салат теплые семена и порванные листья мяты.