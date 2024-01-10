Листкове тісто – це той універсальний продукт, з якого можна приготувати велику кількість страв. Рулет з улюбленою рибкою точно стане смаколиком, який ви будете готувати знову і знову.

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Рецепт рулету з листкового тіста

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Тушкуйте шпинат і обсмажте цибулю на оливковій олії.
  2. З’єднуйте їх з пармезаном, бальзамічним оцтом, мускатним горіхом і зеленим песто.
  3. Викладіть листкове тісто на деко.
  4. На середину помістіть філе.
  5. Приправте рибу свіжомеленим перцем, морською сіллю та чебрецем.
  6. На нього викладіть шар шпинату.
  7. З боків тіста зробіть надрізи по діагоналі.
  8. З’єднайте їх, перекочуючи на начинку для рулету і притискаючи кожен з них посередині. Сформуйте рулет.
  9. Змастіть тісто збитим жовтком, змішаним з ложкою молока. Випікайте рулет близько 25 хвилин при 200 градусах.