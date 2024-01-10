Листкове тісто – це той універсальний продукт, з якого можна приготувати велику кількість страв. Рулет з улюбленою рибкою точно стане смаколиком, який ви будете готувати знову і знову.

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Рецепт рулету з листкового тіста

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– упаковка листкового тіста (500 грамів);

– 200 грамів філе улюбленої риби;

– 400 грамів свіжого шпинату;

– жменя тертого пармезану;

– 1 велика червона цибулина;

– свіжомелений чорний перець до смаку;

– морська сіль до смаку;

– щіпка свіжомеленого мускатного горіха;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– 2 столові ложки зеленого песто;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– оливкова олія;

– 1 жовток;

– 1 ложка молока.

Приготування:

Тушкуйте шпинат і обсмажте цибулю на оливковій олії. З’єднуйте їх з пармезаном, бальзамічним оцтом, мускатним горіхом і зеленим песто. Викладіть листкове тісто на деко. На середину помістіть філе. Приправте рибу свіжомеленим перцем, морською сіллю та чебрецем. На нього викладіть шар шпинату. З боків тіста зробіть надрізи по діагоналі. З’єднайте їх, перекочуючи на начинку для рулету і притискаючи кожен з них посередині. Сформуйте рулет. Змастіть тісто збитим жовтком, змішаним з ложкою молока. Випікайте рулет близько 25 хвилин при 200 градусах.

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