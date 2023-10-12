Рулетики зі скумбрії та песто з петрушки – це не просто страва на щодень, це справжня насолода для рецепторів з простих продуктів. За бажанням рибу можна додатково нафарширувати тушкованою морквою, або залишити все як є.

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Страви з риби потрібно вживати щотижня, але не завжди в бюджеті знайдуться кошти, адже це задоволення не з дешевих. Спробуйте доступний варіант – скумбрію. Смачно і бюджетно.

Рецепт рулетиків зі скумбрії

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– пучок петрушки;

– 1 зубчик часнику;

– 15 грамів натертого пармезану;

– 25 грамів олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Рибу розділяємо на філе: відрізаємо голову та хвіст, робимо надріз черева, видаляємо нутрощі. Далі розрізаємо по хребту. М'ясо скумбрії легко відділяється від кісток. Видаляємо дрібні кісточки.

Петрушку, часник, олію, сіль та перець відправляємо в блендер та перебиваємо до стану соусу. Додаємо сир і перемішуємо.

Змащуємо м'ясну частину риби соусом з петрушки, закручуємо рулетом, фіксуємо зубочисткою та відправляємо в заздалегідь розігріту духову до 200 градусів на 15 хвилин. Рибку ставимо на відстані одне від одного, щоб шкірка не прилипла.

Готову рибку смакуємо з рисом, кус-кусом та овочами️.

Смачного!

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