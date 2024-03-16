Если не знаете, как приготовить котлеты из хека, мы вам поможем. К ним прекрасно подойдет и картофель, и рис.
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Рецепт котлет из хека и картофеля
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте и отварите в мундире, после чего почистьте, пока не остыл.
- Если вы имеете тушку хека, а не филе, отделите мясо от костей.
- 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде.
- Картофель, рыбу и вторую луковицу пропустите через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне.
- Добавьте жареный лук, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно вымешайте и сформируйте котлеты.
- Обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле до готовности.