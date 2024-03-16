Если не знаете, как приготовить котлеты из хека, мы вам поможем. К ним прекрасно подойдет и картофель, и рис.

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Рецепт котлет из хека и картофеля

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 500 граммов хека;

– 2 луковицы;

– 4 столовые ложки масла;

– 7 – 8 столовых ложек панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки измельченного укропа;

– соль, перец по вкусу.

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Приготовление:

Картофель хорошо помойте и отварите в мундире, после чего почистьте, пока не остыл. Если вы имеете тушку хека, а не филе, отделите мясо от костей. 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде. Картофель, рыбу и вторую луковицу пропустите через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне. Добавьте жареный лук, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно вымешайте и сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле до готовности.

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