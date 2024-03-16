Если не знаете, как приготовить котлеты из хека, мы вам поможем. К ним прекрасно подойдет и картофель, и рис.

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Рецепт котлет из хека и картофеля

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель хорошо помойте и отварите в мундире, после чего почистьте, пока не остыл.
  2. Если вы имеете тушку хека, а не филе, отделите мясо от костей.
  3. 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде.
  4. Картофель, рыбу и вторую луковицу пропустите через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне.
  5. Добавьте жареный лук, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно вымешайте и сформируйте котлеты.
  6. Обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле до готовности.