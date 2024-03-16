Якщо не знаєте, як приготувати котлети з хека, ми вам допоможемо. До них чудово підійде і картопля, і рис.

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Рецепт котлет з хека та картоплі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю добре помийте та відваріть в мундирі, після чого почистьте, поки не охолола.
  2. Якщо ви маєте тушку хека, а не філе, відділіть м'ясо від кісток.
  3. 1 цибулину дрібно наріжте та обсмажте на пательні.
  4. Картоплю, рибу і другу цибулину пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в кухонному комбайні.
  5. Додайте смажену цибулю, сіль, перець і нарізаний кріп. Ретельно вимішайте та сформуйте котлети.
  6. Обваляйте їх в панірувальних сухарях та смажте на олії до готовності.