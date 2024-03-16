Никто не поверит, что они из обычного хека: простой рецепт котлеток с картошкой

16 марта 2024, 18:47
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Источник:

УНИАН

Обычный хек можно превратить в уникальное блюдо. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом, и точно останетесь довольны.

Если не знаете, как приготовить котлеты из хека, мы вам поможем. К ним прекрасно подойдет и картофель, и рис.

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Рецепт котлет из хека и картофеля

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 500 граммов хека;
– 2 луковицы;
– 4 столовые ложки масла;
– 7 – 8 столовых ложек панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки измельченного укропа;
– соль, перец по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо помойте и отварите в мундире, после чего почистьте, пока не остыл.
  2. Если вы имеете тушку хека, а не филе, отделите мясо от костей.
  3. 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде.
  4. Картофель, рыбу и вторую луковицу пропустите через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне.
  5. Добавьте жареный лук, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно вымешайте и сформируйте котлеты.
  6. Обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле до готовности.
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Автор: Ольга Котів