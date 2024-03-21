Приготована таким чином риба точно не буде сухою. Додайте до неї ваші улюблені приправи: лимон, часник, зелень, оливкову олію, сіль і перець. Ви можете експериментувати з різними поєднаннями, щоб отримати нові смакові відчуття.

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Рецепт риби у духовці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 невеликих філе улюбленої риби, наприклад минтая;

– приправа для риби;

– сіль, перець;

– половина лимона;

– 1 чайна ложка вершкового масла.

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Приготування:

Філе промийте й обсушіть (заморожене філе попередньо розморозьте). Посипте їх з двох сторін сіллю, перцем і приправами для риби. Покладіть кожне філе на шматок алюмінієвої фольги, розрізаний таким чином, щоб можна було вільно загорнути рибу. Покладіть на кожне філе кілька скибочок лимона і кілька невеликих шматочків масла. Філе загорнути у фольгу. Розігрійте духовку до 190ºC. Щільно загорніть філе в алюмінієву фольгу, акуратно підігнувши її краї, щоб вміст не вилився під час запікання. Потім викладіть філе на деко і поставте розігріту духовку. Випікайте приблизно 30 – 35 хвилин при 190ºC. Подавайте з картоплею з кропом і улюбленим салатом, або ж оберіть інший гарнір.

Поради

Зазначений час випікання підходить для маленьких філе. Якщо ви випікаєте велике та досить товсте філе, краще збільшити час випікання приблизно до 45 хвилин.

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