Непревзойденный вкус: как приготовить сочную рыбу в духовке
21 марта 2024, 08:33Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Запеченная в духовке рыба – это отличный способ подготовить вкусное и здоровое блюдо, которое придется по вкусу всем. Особенно оно подходит тем, кто начал готовить фигуру к лету.
Приготовленная таким образом рыба точно не будет сухой. Добавьте к ней ваши любимые приправы: лимон, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец. Вы можете экспериментировать с различными сочетаниями, чтобы получить новые вкусовые ощущения.
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Рецепт рыбы в духовке
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 4 небольших филе любимой рыбы, например минтая;
– приправа для рыбы;
– соль, перец;
– половина лимона;
– 1 чайная ложка сливочного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Филе промойте и обсушите (замороженное филе предварительно разморозьте). Посыпьте их с двух сторон солью, перцем и приправами для рыбы.
- Положите каждое филе на кусок алюминиевой фольги, разрезанный таким образом, чтобы можно было свободно завернуть рыбу.
- Положите на каждое филе несколько ломтиков лимона и несколько небольших кусочков масла.
- Филе завернуть в фольгу.
- Разогрейте духовку до 190ºC. Плотно заверните филе в алюминиевую фольгу, аккуратно подогнув ее края, чтобы содержимое не вылилось во время запекания.
- Затем выложите филе на противень и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте примерно 30 – 35 минут при 190ºC.
- Подавайте с картофелем с укропом и любимым салатом, или же выберите другой гарнир.
Советы
Указанное время выпекания подходит для маленьких филе. Если вы выпекаете большое и достаточно толстое филе, лучше увеличить время выпекания примерно до 45 минут.Еще один вкусный рецепт: как приготовить рыбу по-гречески.