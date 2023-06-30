Сацебели переводится как "соус". Это густой кисловато-сладкий острый соус с ароматом пряностей. Родиной его считается солнечная Грузия, где ни одно застолье или праздник не обходятся без этого блюда.
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Обычно его подают к мясу, но он прекрасно подходит также и с обычным хлебом или с овощами.
Рецепт сацебели
- Время: 2 часа
- Порции: 10
Приготовление:
- Тщательно моем овощи, удаляем плодоножки из помидоров. Нарезаем их большими кусками, а перец на 3 – 4 части.
- Промытые стручки острого красного перца разрезаем пополам и удаляем семена. Зелень хорошо промываем и обсушиваем полотенцем от излишней влаги.
- Подготовленные ингредиенты, кроме чеснока, перекладываем к чаше кухонного комбайна, или к мясорубке.
- Переливаем содержимое чаши в подходящую кастрюлю для варки с толстым дном. Доводим до кипения на медленном огне. Варим соус 20 минут.
- Добавляем кориандр и продолжаем варить еще 30-40 минут на среднем огне. Время уваривания зависит от сочности помидоров и каждый будет разным. Чем они сочнее, тем больше сока будет в соусе, соответственно, понадобится больше времени, чтобы получить более густой соус, и наоборот.
- Когда соус достаточно уварится и загустеет, самое время добавить соль и сахар. Начните подсыпать специи с одной чайной ложки и доводить до желаемого вкуса.
- Очищенный ранее чеснок измельчаем на мелкой терке, добавляем в соус и перемешиваем. Прогреваем около пяти минут, чтобы чеснок не потерял свой аромат.
- Крышки и банки стерилизуем. В чистую сухую тару расфасовываем горячую заготовку и плотно закрываем крышками. Переворачиваем и оставляем охлаждаться.
Приятного аппетита!