Как правильно засолить сало – старинный рецепт, который не подведет
25 сентября 2023, 13:07Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Обожаете сало с кусочком черного хлеба и зубчиком чеснока? У нас есть рецепт засоленного домашнего сала, которое не сравнится с магазинным.
Домашнее засоленное сало – настоящее наслаждение. Его не только просто и легко готовить, но и удобно хранить. Выбирайте для соления кусочки не толще 4 – 5 сантиметров, чтобы она хорошо равномерно просолилась.
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Подавайте сало тоненькими кусочками к праздничному или обыденному столу или просто смакуйте его с ароматным хлебом.
Рецепт засоленного сала с паприкой
- Время: 2 – 3 дня
- Порции: 2
– 500 граммов сала;
– 200 граммов соли;
– 150 граммов паприки.
Приготовление:
- Берем кусок сала и обваливаем его в соли. Далее со всех сторон следует осыпать сладкой паприкой.
- Перекладываем сало в контейнер с крышкой, закрываем и отправляем в холодильник на 2-3 дня.
- Достаем сало из холодильника: если оно жесткое, то оно готово. Отряхните лишнюю соль и храните в холодильнике или в морозилке.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить витаминное варенье из калины.