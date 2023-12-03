Заправка делает этот салат невероятно интересным. Блюдо получается не только очень вкусным, но и сбалансированным.
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Простой салат с тунцом: пошаговый рецепт
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В сотейник налейте кипяток, вкиньте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и почистите. Нарежьте на четвертинки.
- Томат нарежьте на 6 долек. Если тунец консервирован большими кусками, слегка разомните его вилкой.
- Сделайте соус – смешайте до однородности 4 столовых ложки масла, 1 чайную ложку горчицы и 1 столовую ложку винного уксуса.
- В тарелку выложите бейби шпинат, 185 граммов консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семенами подсолнечника.