Заправка робить цей салат неймовірно цікавим. Страва виходить не лише дуже смачною, але й збалансованою.
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Простий салат з тунцем: покроковий рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У сотейник налийте окріп, вкиньте 2 яйця кімнатної температури та варіть 8 хвилин після закипання. Готові яйця перекладіть у холодну воду, охолодіть і почистьте. Наріжте на четвертинки.
- Томат наріжте на 6 часточок. Якщо тунець консервований великими шматками, злегка розімніть його виделкою.
- Зробіть соус – змішайте до однорідності 4 столові ложки олії, 1 чайну ложку гірчиці та 1 столову ложку винного оцту.
- У тарілку викладіть бейбі шпинат, 185 грамів консервованого тунця, яйця та томати. Заправте соусом, перемішайте та подавайте, притрусивши соняшниковим насінням.