Кулинарные нотки весны: салат из редиса и яиц

Вкусный салат с яйцами, огурцом и хрустящей редькой – это блюдо, которое понравится каждому. Он не только вкусный, его преимуществом также является время и простота приготовления.

Время приготовления салата – несколько минут, не считая варки яиц. Он позволяет вкусно перекусить, не тратя много времени и не колдуя у плиты.

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Салат из редиса и яиц

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 3

– 4 сваренных вкрутую яйца;– 1 пучок редиса;– 1 половой огурец;– 1 пучок шнитт-лука;– 1 столовая ложка майонеза;– 1 столовая ложка греческого йогурта.

Приготовление:

Смешайте майонез с греческим йогуртом. Приправьте солью и перцем. Разрежьте яйца на четвертинки и поместите их в миску. Редис и очищенный огурец нарежьте кубиками. Лук измельчите на мелкие кусочки. Добавьте ингредиенты к яйцам и перемешайте. Влейте соус и тщательно перемешайте. Подавайте с любимым хлебом.

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