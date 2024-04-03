Час приготування салату – кілька хвилин, не враховуючи варіння яєць. Він дозволяє смачно перекусити, не витрачаючи багато часу та не чаклуючи біля плити.

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Салат з редиски та яєць

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Змішайте майонез з грецьким йогуртом.
  2. Приправте сіллю і перцем.
  3. Розріжте яйця на четвертинки і помістіть їх у миску.
  4. Редис і очищений огірок наріжте кубиками.
  5. Цибулю подрібніть.
  6. Додайте інгредієнти до яєць і перемішайте.
  7. Влийте соус і ретельно перемішайте.
  8. Подавайте з улюбленим хлібом.