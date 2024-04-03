Час приготування салату – кілька хвилин, не враховуючи варіння яєць. Він дозволяє смачно перекусити, не витрачаючи багато часу та не чаклуючи біля плити.
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Салат з редиски та яєць
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Змішайте майонез з грецьким йогуртом.
- Приправте сіллю і перцем.
- Розріжте яйця на четвертинки і помістіть їх у миску.
- Редис і очищений огірок наріжте кубиками.
- Цибулю подрібніть.
- Додайте інгредієнти до яєць і перемішайте.
- Влийте соус і ретельно перемішайте.
- Подавайте з улюбленим хлібом.