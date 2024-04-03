Время приготовления салата – несколько минут, не считая варки яиц. Он позволяет вкусно перекусить, не тратя много времени и не колдуя у плиты.
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Салат из редиса и яиц
- Время: 15 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Смешайте майонез с греческим йогуртом.
- Приправьте солью и перцем.
- Разрежьте яйца на четвертинки и поместите их в миску.
- Редис и очищенный огурец нарежьте кубиками.
- Лук измельчите на мелкие кусочки.
- Добавьте ингредиенты к яйцам и перемешайте.
- Влейте соус и тщательно перемешайте.
- Подавайте с любимым хлебом.