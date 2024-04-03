Время приготовления салата – несколько минут, не считая варки яиц. Он позволяет вкусно перекусить, не тратя много времени и не колдуя у плиты.

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Салат из редиса и яиц

  • Время: 15 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Смешайте майонез с греческим йогуртом.
  2. Приправьте солью и перцем.
  3. Разрежьте яйца на четвертинки и поместите их в миску.
  4. Редис и очищенный огурец нарежьте кубиками.
  5. Лук измельчите на мелкие кусочки.
  6. Добавьте ингредиенты к яйцам и перемешайте.
  7. Влейте соус и тщательно перемешайте.
  8. Подавайте с любимым хлебом.