Что приготовить из редиса: необычный рецепт салата, который понравится всем гостям
2 мая 2024, 11:55Читати новину українською
Источник:Инстаграм olga_riabenko
Запеченная колбаска, пышный кулич и яйца – привычные гости пасхального стола, однако этот парад блюд стоит разбавить овощами. Хрустящий салат с редисом прекрасно с этим справится!
Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.
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Салат из редиса
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 200 грамм редиса;
– 100 грамм огурцов;
– 200 грамм фелаты;
– 1 – 2 столовые ложки меда (по вкусу);
– 70 миллилитров йогурта или сливок;
– 8 яиц перепелиных (вареные);
– лук зеленый;
– укроп.
Приготовление:
- Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки.
- В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками).
- Тонко нарежьте редьку и огурцы.
- Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра.
- Добавьте слой редьки и огурцов.
- Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.