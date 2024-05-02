Что приготовить из редиса: необычный рецепт салата, который понравится всем гостям

Запеченная колбаска, пышный кулич и яйца – привычные гости пасхального стола, однако этот парад блюд стоит разбавить овощами. Хрустящий салат с редисом прекрасно с этим справится!

Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.

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Салат из редиса

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

– 200 грамм редиса;– 100 грамм огурцов;– 200 грамм фелаты;– 1 – 2 столовые ложки меда (по вкусу);– 70 миллилитров йогурта или сливок;– 8 яиц перепелиных (вареные);– лук зеленый;– укроп.

Приготовление:

Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки. В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками). Тонко нарежьте редьку и огурцы. Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра. Добавьте слой редьки и огурцов. Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.