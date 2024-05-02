Что приготовить из редиса: необычный рецепт салата, который понравится всем гостям

2 мая 2024, 11:55
Читати новину українською

Источник:

Инстаграм olga_riabenko

Запеченная колбаска, пышный кулич и яйца – привычные гости пасхального стола, однако этот парад блюд стоит разбавить овощами. Хрустящий салат с редисом прекрасно с этим справится!

Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.

Интересно Идеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки

Салат из редиса

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 грамм редиса;
– 100 грамм огурцов;
– 200 грамм фелаты;
– 1 – 2 столовые ложки меда (по вкусу);
– 70 миллилитров йогурта или сливок;
– 8 яиц перепелиных (вареные);
– лук зеленый;
– укроп.

Приготовление:

  1. Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки.
  2. В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками).
  3. Тонко нарежьте редьку и огурцы.
  4. Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра.
  5. Добавьте слой редьки и огурцов.
  6. Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.
Не все знают детали: когда следует печь пасху.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська