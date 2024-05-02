Сезон редиски у самому розпалі, і вона зараз так смакує. Якщо вам здається, що ви приготували всі можливі закуски з цим інгредієнтом, скористайтеся цим рецептом, який нікого не залишає байдужим.
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Салат з редиски
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відваріть яйця, остудіть та розріжте на дві половинки.
- У блендері збийте сир з медом та йогуртом (або вершками).
- Тонко наріжте редьку та огірки.
- Складання салату: на дно тарілки розкладіть половинки яєць. Зверху залийте сумішшю сиру.
- Додайте шар редьки та огірків.
- Посипте салат подрібненою зеленою цибулею та кропом.