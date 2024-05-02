Сезон редиски у самому розпалі, і вона зараз так смакує. Якщо вам здається, що ви приготували всі можливі закуски з цим інгредієнтом, скористайтеся цим рецептом, який нікого не залишає байдужим.

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Салат з редиски

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів редиски;

– 100 грамів огірків;

– 200 грамів фелати;

– 1 – 2 столові ложки меду (на смак);

– 70 мілілітрів йогурту або вершків;

– 8 яєць перепелиних (варені);

– цибуля зелена;

– кріп.

Приготування:

Відваріть яйця, остудіть та розріжте на дві половинки. У блендері збийте сир з медом та йогуртом (або вершками). Тонко наріжте редьку та огірки. Складання салату: на дно тарілки розкладіть половинки яєць. Зверху залийте сумішшю сиру. Додайте шар редьки та огірків. Посипте салат подрібненою зеленою цибулею та кропом.

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