Сезон редиски у самому розпалі, і вона зараз так смакує. Якщо вам здається, що ви приготували всі можливі закуски з цим інгредієнтом, скористайтеся цим рецептом, який нікого не залишає байдужим.

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Салат з редиски

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Відваріть яйця, остудіть та розріжте на дві половинки.
  2. У блендері збийте сир з медом та йогуртом (або вершками).
  3. Тонко наріжте редьку та огірки.
  4. Складання салату: на дно тарілки розкладіть половинки яєць. Зверху залийте сумішшю сиру.
  5. Додайте шар редьки та огірків.
  6. Посипте салат подрібненою зеленою цибулею та кропом.