Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.

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Салат из редиса

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки.
  2. В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками).
  3. Тонко нарежьте редьку и огурцы.
  4. Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра.
  5. Добавьте слой редьки и огурцов.
  6. Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.