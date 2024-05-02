Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.
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Салат из редиса
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки.
- В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками).
- Тонко нарежьте редьку и огурцы.
- Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра.
- Добавьте слой редьки и огурцов.
- Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.