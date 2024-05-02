Сезон редиса в самом разгаре, и он сейчас так вкусен. Если вам кажется, что вы приготовили все возможные закуски с этим ингредиентом, воспользуйтесь этим рецептом, который никого не оставляет равнодушным.

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Салат из редиса

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 грамм редиса;

– 100 грамм огурцов;

– 200 грамм фелаты;

– 1 – 2 столовые ложки меда (по вкусу);

– 70 миллилитров йогурта или сливок;

– 8 яиц перепелиных (вареные);

– лук зеленый;

– укроп.

Приготовление:

Отварите яйца, остудите и разрежьте на две половинки. В блендере взбейте творог с медом и йогуртом (или сливками). Тонко нарежьте редьку и огурцы. Составление салата: на дно тарелки разложите половинки яиц. Сверху залейте смесью сыра. Добавьте слой редьки и огурцов. Посыпьте салат измельченным зеленым луком и укропом.

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