Такое сочетание ингредиентов вызовет восхищение у ваших гостей. Салата получится достаточно много, поэтому его хватит всем.

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Салат с крабовыми палочками и редисом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поломайте рисовую лапшу, положите ее в глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут. Слейте воду и охладите.
  2. Накрошите крабовые палочки, огурец и редис. Также измельчите небольшой пучок укропа.
  3. Все ингредиенты сложите в большую миску. Добавьте майонез и йогурт для заправки, приправьте гранулированным чесноком по своему вкусу и перемешайте.