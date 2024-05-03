Такое сочетание ингредиентов вызовет восхищение у ваших гостей. Салата получится достаточно много, поэтому его хватит всем.

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Салат с крабовыми палочками и редисом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов рисовой лапши;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 огурец;

– 100 граммов редиса;

– 20 граммов майонеза 67%;

– 150 миллилитров йогурта без наполнителя;

– 1 пучок укропа;

– гранулированный чеснок по вкусу.

Приготовление:

Поломайте рисовую лапшу, положите ее в глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут. Слейте воду и охладите. Накрошите крабовые палочки, огурец и редис. Также измельчите небольшой пучок укропа. Все ингредиенты сложите в большую миску. Добавьте майонез и йогурт для заправки, приправьте гранулированным чесноком по своему вкусу и перемешайте.

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