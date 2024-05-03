Такое сочетание ингредиентов вызовет восхищение у ваших гостей. Салата получится достаточно много, поэтому его хватит всем.
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Салат с крабовыми палочками и редисом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Поломайте рисовую лапшу, положите ее в глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут. Слейте воду и охладите.
- Накрошите крабовые палочки, огурец и редис. Также измельчите небольшой пучок укропа.
- Все ингредиенты сложите в большую миску. Добавьте майонез и йогурт для заправки, приправьте гранулированным чесноком по своему вкусу и перемешайте.