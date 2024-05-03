Таке поєднання інгредієнтів викличе захоплення у ваших гостей. Салату вийде досить багато, тож його вистачить усім.
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Салат з крабовими паличками та редискою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Поламайте рисову локшину, покладіть її у глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою. Залиште на 15 хвилин. Злийте воду та охолодіть.
- Накришіть крабові палички, огірок та редиску. Також подрібніть невеличкий пучок кропу.
- Усі інгредієнти складіть у велику миску. Додайте майонез та йогурт для заправки, приправте гранульованим часником на свій смак і перемішайте.