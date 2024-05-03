Таке поєднання інгредієнтів викличе захоплення у ваших гостей. Салату вийде досить багато, тож його вистачить усім.

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Салат з крабовими паличками та редискою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів рисової локшини;

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 огірок;

– 100 грамів редиски;

– 20 грамів майонезу 67%;

– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;

– 1 пучок кропу;

– гранульований часник до смаку.

Приготування:

Поламайте рисову локшину, покладіть її у глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою. Залиште на 15 хвилин. Злийте воду та охолодіть. Накришіть крабові палички, огірок та редиску. Також подрібніть невеличкий пучок кропу. Усі інгредієнти складіть у велику миску. Додайте майонез та йогурт для заправки, приправте гранульованим часником на свій смак і перемішайте.

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