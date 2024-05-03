Когда гости уже на пороге: рецепт быстрого салата с крабовыми палочками
3 мая 2024, 17:50Читати новину українською
Источник:Shuba
На праздничном столе обязательно должны быть салаты. Попробуйте в этом году приготовить с крабовыми палочками и редисом.
Такое сочетание ингредиентов вызовет восхищение у ваших гостей. Салата получится достаточно много, поэтому его хватит всем.
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Салат с крабовыми палочками и редисом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 200 граммов рисовой лапши;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 100 граммов редиса;
– 20 граммов майонеза 67%;
– 150 миллилитров йогурта без наполнителя;
– 1 пучок укропа;
– гранулированный чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Поломайте рисовую лапшу, положите ее в глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут. Слейте воду и охладите.
- Накрошите крабовые палочки, огурец и редис. Также измельчите небольшой пучок укропа.
- Все ингредиенты сложите в большую миску. Добавьте майонез и йогурт для заправки, приправьте гранулированным чесноком по своему вкусу и перемешайте.