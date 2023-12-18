Если Оливье и Шуба надоели: оригинальные идеи вкуснейших праздничных салатов
18 декабря 2023, 16:47Читати новину українською
Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Вкусных рецептов есть огромное количество, так что не зацикливайтесь только на Шубе и Оливье.
В этой вкусной подборке от 24 Канала вы найдете салаты с курицей, крабовыми палочками, лососем и так далее. Поэтому с легкостью выберите блюдо по своему вкусу.
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Баварский салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 200 граммов куриного филе;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 – 2 помидора;
– 70 граммов сухариков;
– зелень по вкусу (укроп, петрушка или зеленый лук);
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– майонез.
Приготовление:
- Куриное филе отварите до готовности, охладите и нашинкуйте на средние куски.
- Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.
- Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
- Выжмите чеснок, посолите, поперчите и добавьте зелень. Перемешайте и подавайте.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 сладкий перец;
– 2 томата;
– 2 отварных куриных яйца
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– зелень;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарежьте соломкой.
- Сыр натрите на грубую терку, чеснок выжмите через пресс, а зелень измельчите.
- Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом, сметаной или йогуртом. Добавьте специи и перемешайте.
Греческий салат с брынзой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 200 граммов брынзы;
– 3 помидора;
– 1 большой огурец;
– 1 красный и желтый сладкие перцы;
– половина красного лука;
– черные оливки без косточек;
– оливковое масло;
– смесь сухих специй (базилик, орегано);
– 1 зубчик чеснока;
– цедра лимона;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
- Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, растительное масло, цедру лимона, соль, перец.
- Заправьте овощи и перемешайте.
- Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
- Время: 15 минут
- Порции: 4
– свежий шпинат;
– 4 томата черри;
– 100 граммов слабосоленого лосося;
– 4 перепелиных яйца;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– сок апельсина;
– семена подсолнечника, тыквы или льна;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусочками. Отварные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
- Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
- Сверху посыпьте семенами или орешками и выдавите апельсиновый сок.
Приятного аппетита!Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд – вы точно найдете что-нибудь для себя.