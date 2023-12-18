Якщо Олів'є та Шуба набридли: оригінальні ідеї найсмачніших святкових салатів

У цій смачній підбірці від 24 Каналу ви знайдете салати з куркою, крабовими паличками, лососем тощо. Тож з легкістю оберете страву на свій смак.
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Баварський салат з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та наріжте на середні шматки.
- Сир та помідори наріжте шматками такої ж величини.
- Всі інгредієнти змішайте і заправте майонезом або соусом зі сметани, гірчиці та соєвого соусу.
- Вичавіть часник, посоліть, поперчіть і додайте зелень. Перемішайте та подавайте.
Салат з крабовими паличками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця наріжте соломкою.
- Сир натріть на грубу тертку, часник вичавіть через прес, а зелень подрібніть.
- Всі інгредієнти змішайте, заправте майонезом, сметаною чи йогуртом. Додайте спеції та перемішайте.
Грецький салат з бринзою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
- Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
- Заправте овочі та перемішайте.
- Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.
Грецький салат / Фото BBC
Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
- Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
- Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.
Смачного!