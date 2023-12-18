Якщо Олів'є та Шуба набридли: оригінальні ідеї найсмачніших святкових салатів

У цій смачній підбірці від 24 Каналу ви знайдете салати з куркою, крабовими паличками, лососем тощо. Тож з легкістю оберете страву на свій смак.

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Баварський салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та наріжте на середні шматки.
  2. Сир та помідори наріжте шматками такої ж величини.
  3. Всі інгредієнти змішайте і заправте майонезом або соусом зі сметани, гірчиці та соєвого соусу.
  4. Вичавіть часник, посоліть, поперчіть і додайте зелень. Перемішайте та подавайте.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця наріжте соломкою.
  2. Сир натріть на грубу тертку, часник вичавіть через прес, а зелень подрібніть.
  3. Всі інгредієнти змішайте, заправте майонезом, сметаною чи йогуртом. Додайте спеції та перемішайте.

Грецький салат з бринзою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
  2. Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
  3. Заправте овочі та перемішайте.
  4. Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.

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Грецький салат / Фото BBC

Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
  2. Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
  3. Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.

Смачного!