Сгущенное молоко – любимый вкус, знакомый с детства, которое очень легко и быстро приготовить в домашних условиях. Талантливый украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как правильно.

Сгущенное молоко в переводе с французского языка – варенье из молока, которое готовят из сливочного масла, молока и сахара.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился простым рецептом с читателями в инстаграм. Натуральное, вкусное, домашнее сладкое варенье у вас на столе – 25 минут. Подавайте к чаю или кофе с печеньем.

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Рецепт сгущенного молока

Ингредиенты:

– 300 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 300 граммов сахара;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 10 граммов ванильного сахара.

Для приготовления сгущенного молока в кастрюле смешайте сахар с молоком, добавьте ванильный сахар, мягкое сливочное масло. Варите на среднем огне в течение 20 минут. Оставьте при комнатной температуре для охлаждения. Важно! Для густой консистенции, поставьте молоко в холодильник на ночь. Храните сгущенное молоко в холодильнике. Выложите в глубокую тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт сгущенного молока от Евгения Клопотенко в видео: