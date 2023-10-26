Сырная шарлотка с яблоками – настоящая осенняя выпечка на столе
26 октября 2023, 17:58Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Осенью часто хочется ароматного горячего чая с кусочком сладкого пирога. Мы предлагаем не покупать ничего в магазине, а приготовить сладкое собственноручно.
Шарлотка – популярная выпечка, которую хоть раз тай готовил каждый. Самая популярная выпечка с яблоками, но сегодня мы предлагаем добавить еще кисломолочный сыр.
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Рецепт сырной шарлотки
- Время: 70 минут
- Порции: 6
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 120 граммов мягкого сливочного масла;
– 250 граммов кисломолочного сыра;
– 240 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яблока;
– сахар + молотая корица для присыпки.
Приготовление:
- В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.
- С помощью миксера взбиваем массу до побелки.
- Добавляем мягкое сливочное масло и сыр. Перемешиваем до однородности.
- Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем однородное, густое тесто.
- Перекладываем тесто в форму для запекания диаметром 19 сантиметров, выравниваем поверхность и добавляем нарезное на тонкие ломтики яблока (серединку из яблок убираем).
- Присыпаем с корицей сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
- Пирог достаем из формы, охлаждаем и украшаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить конфеты из тыквы каждый день.