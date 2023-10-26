Шарлотка – популярна випічка, яку хоч раз тай готував кожен. Найпопулярнішою є випічка з яблуками, але сьогодні ми пропонуємо додати ще кисломолочний сир.
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Рецепт сирної шарлотки
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- В миску розбиваємо яйця, додаємо до них цукор та ванільний цукор.
- За допомогою міксера збиваємо масу до побіління.
- Додаємо м’яке вершкове масло та домашній сир. Перемішуємо до однорідності.
- Просіюємо борошно, додаємо розпушувач та замішуємо однорідне, густе тісто.
- Перекладаємо тісто в форму для запікання діаметром 19 сантиметрів, вирівнюємо поверхню та додаємо нарізне на тонкі скибочки яблука (серединку з яблук прибираємо).
- Присипаємо цукром з корицею та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
- Пиріг дістаємо з форми, охолоджуємо та прикрашаємо цукровою пудрою.
Смачного!