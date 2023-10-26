Шарлотка – популярна випічка, яку хоч раз тай готував кожен. Найпопулярнішою є випічка з яблуками, але сьогодні ми пропонуємо додати ще кисломолочний сир.

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Рецепт сирної шарлотки

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 120 грамів м’якого вершкового масла;

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 240 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яблука;

– цукор + мелена кориця для присипки.

Приготування:

В миску розбиваємо яйця, додаємо до них цукор та ванільний цукор.

За допомогою міксера збиваємо масу до побіління.

Додаємо м’яке вершкове масло та домашній сир. Перемішуємо до однорідності.

Просіюємо борошно, додаємо розпушувач та замішуємо однорідне, густе тісто.

Перекладаємо тісто в форму для запікання діаметром 19 сантиметрів, вирівнюємо поверхню та додаємо нарізне на тонкі скибочки яблука (серединку з яблук прибираємо).

Присипаємо цукром з корицею та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Пиріг дістаємо з форми, охолоджуємо та прикрашаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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