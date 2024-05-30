Аутентичный рецепт самого вкусного мяса: как приготовить идеальный шашлык из баранины

30 мая 2024, 18:58
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Баранина – идеальное мясо для шашлыка. Однако сверхважно приготовить для нее правильный маринад.

По этому рецепту баранина получается мягкой и нежной. Обязательно воплотите его в жизнь.

Стоит попробовать Вот почему они не удаются: эксперты назвали 10 продуктов, которые совсем не подходят для гриля

Шашлык из баранины

  • Время: 2 часа 50 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма баранины;
– 500 граммов томатов;
– 3 луковицы;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль, перец, смесь специй по вкусу.

Приготовление:

  1. Баранину помойте и нарежьте кусочками примерно 3 на 3 сантиметра. Лук почистьте и нарежьте кольцами.
  2. Выложите мясо в миску. Добавьте лук, уксус, специи, соль, перец и перемешайте.
  3. Помидоры помойте. Половину измельчите в блендере и добавьте к мясу. Еще раз перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2 – 3 часа.
  4. Вторую половину помидоров нарежьте кружочками. Нанижите кусочки мяса на шампуры, чередуя их с кружочками помидоров и лука.
  5. Жарьте шашлык над горячими углями 15 – 20 минут, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.
Автор: Ольга Котів