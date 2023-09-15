От них не оторваться: рецепт куриных шашлыков
15 сентября 2023, 19:24Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Вкусная курочка может быть не только жареной или запеченной кусочками, но и в виде домашних шашлыков. У нас есть рецепт, который превратит мясо в кулинарный шедевр.
Если за окном пасмурная погода, а вы планировали поход на природу – это не значит, что нужно оставаться без вкусных шашлыков. Их запросто можно приготовить дома в обычной духовке.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
По этому рецепту мясо останется сочным, а от вкуса блюда пальчики будете облизывать.
Рецепт куриных шашлыков
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 500 граммов филе бедра;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– ½ столовой ложки молотой паприки;
– 2 столовые ложки масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Для смазки:
– 2 столовые ложки йогурта или майонеза;
– 2 столовые ложки соуса сладкий чили.
Приготовление:
- Филе нарезаем на небольшие куски. Маринуем в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов.
- За это время замачиваем деревянные шпажки в холодной воде.
- На шпажки насаживаем кусочки мяса и запекаем при 200 примерно 20 минут. Время запекания курицы зависит от того, как мелко ее порезали. Просто проверьте на самом большом куске – надрежьте его.
- За это время готовим соус: смешаем йогурт и сладкий чили. Достаем шашлычки, смазываем соусом и запекаем до румяности еще примерно 10 минут. По желанию можно посыпать кинзой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящий картофельный гратен.