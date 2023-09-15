Якщо за вікном похмура погода, а ви планували похід на природу – це не означає, що потрібно залишатися без смачних шашликів. Їх запросто можна приготувати вдома, у звичайній духовці.

Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу

За цим рецептом м'ясо залишиться соковитим, а від смаку страви пальчики будете облизувати.

Рецепт курячих шашликів

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів філе стегна;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– ½ столової ложки меленої паприки;

– 2 столові ложки олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для змащування:

– 2 столові ложки йогурту або майонезу;

– 2 столові ложки соусу солодкий чилі.

Приготування:

Філе нарізаємо на невеличкі шматки. Маринуємо в суміші спецій та олії від 30 хвилин до 2 годин.

За цей час замочуємо дерев’яні шпажки у холодній воді.

На шпажки насаджуємо шматочки м’яса і запікаємо при 200 приблизно 20 хвилин. Час запікання курки залежить від того, як дрібно Ви її порізали. Просто перевірте на самому великому шматку - надріжте його.

За цей час готуємо соус: змішаємо йогурт і солодкий чилі. Дістаємо шашлички, змащуємо соусом і запікаємо до рум'яності ще приблизно 10 хвилин. За бажанням можна посипати кінзою.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати справжній картопляний гратен.