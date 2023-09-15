Якщо за вікном похмура погода, а ви планували похід на природу – це не означає, що потрібно залишатися без смачних шашликів. Їх запросто можна приготувати вдома, у звичайній духовці.
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За цим рецептом м'ясо залишиться соковитим, а від смаку страви пальчики будете облизувати.
Рецепт курячих шашликів
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- Філе нарізаємо на невеличкі шматки. Маринуємо в суміші спецій та олії від 30 хвилин до 2 годин.
- За цей час замочуємо дерев’яні шпажки у холодній воді.
- На шпажки насаджуємо шматочки м’яса і запікаємо при 200 приблизно 20 хвилин. Час запікання курки залежить від того, як дрібно Ви її порізали. Просто перевірте на самому великому шматку - надріжте його.
- За цей час готуємо соус: змішаємо йогурт і солодкий чилі. Дістаємо шашлички, змащуємо соусом і запікаємо до рум'яності ще приблизно 10 хвилин. За бажанням можна посипати кінзою.
Смачного!