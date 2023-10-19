Полезные сладости на каждый день: готовим конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами

Среди множества вариантов полезных сладостей, это вы точно запомните на долго. Шоколадная глазурь, нежное сочетание моркови и фиников и легкое похрустывание хлебца внутри – объедение.

Конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами – настоящее открытие для любителей правильного питания. В состав сладостей не входит добавленный сахар и от этого они становятся не только более вкусными, но и полезными.

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Такие домашние сладости отличная альтернатива магазинным. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт шоколадных конфет из моркови и фиников

Время: 45 минут

45 минут Порции: 10 – 12 штук

– 150 граммов фиников;– 100 граммов любимых орехов;– 100 граммов моркови;– 7 штук рисовых хлебцев;– 2 столовые ложки кокосовой стружки;– 1 чайная ложка молотой корицы;– 2 столовые ложки кленового сиропа;– черный шоколад.

Приготовление:

Вынимаем из фиников косточки, очищенную морковь натираем на мелкой терке.

Хлебцы измельчаем, оставляем среднюю фракцию.

Добавляем к хлебцам натертую морковь, финики, орехи, кокосовую стружку, корицу и измельчаем все до однородной массы.

Добавляем к этой массе кленовый сироп, перемешиваем и формируем шарики.

Растапливаем шоколад, вымачиваем в нем наши шарики и ставим в холодильник застывать.

Вынимаем конфеты из холодильника и пробуем.

Приятного аппетита!

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