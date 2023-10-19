Полезные сладости на каждый день: готовим конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами
19 октября 2023, 12:33Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
Среди множества вариантов полезных сладостей, это вы точно запомните на долго. Шоколадная глазурь, нежное сочетание моркови и фиников и легкое похрустывание хлебца внутри – объедение.
Конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами – настоящее открытие для любителей правильного питания. В состав сладостей не входит добавленный сахар и от этого они становятся не только более вкусными, но и полезными.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Такие домашние сладости отличная альтернатива магазинным. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт шоколадных конфет из моркови и фиников
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12 штук
– 150 граммов фиников;
– 100 граммов любимых орехов;
– 100 граммов моркови;
– 7 штук рисовых хлебцев;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 2 столовые ложки кленового сиропа;
– черный шоколад.
Приготовление:
- Вынимаем из фиников косточки, очищенную морковь натираем на мелкой терке.
- Хлебцы измельчаем, оставляем среднюю фракцию.
- Добавляем к хлебцам натертую морковь, финики, орехи, кокосовую стружку, корицу и измельчаем все до однородной массы.
- Добавляем к этой массе кленовый сироп, перемешиваем и формируем шарики.
- Растапливаем шоколад, вымачиваем в нем наши шарики и ставим в холодильник застывать.
- Вынимаем конфеты из холодильника и пробуем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриный паштет в духовке через 5 минут.