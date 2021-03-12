Знаєте від чого не зможе відмовитись Володимир Ярославський? Так, від шоколаду і від всього, що з ним зв'язано. Тому сьогодні шеф-кухар вирішив поділитися своїм улюбленим рецептом домашніх шоколадних цукерок.

Погодьтеся, що домашні цукерки не тільки смачніші за магазинні, а ще й корисніші, адже ви готуєте їх без додавання хімічних домішок та стабілізаторів.

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Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом шоколадних цукерок, які він частенько готує власноруч вдома.

Я дуже люблю шоколад, тому сьогодні хочу поділитися з вами рецептом надзвичайно смачних цукерок. Вони просто неймовірні. А все тому, що я додав туди один секретний інгредієнт, – зазначив шеф-кухар.

Рецепт шоколадних цукерок

Інгредієнти:

– 100 г чорного шоколаду 70%;

– 50 мл вершків 30-35%;

– 100 г соленої карамелі;

– 12-15 мл віскі.

Віскі – мій секретний інгредієнт, який надасть цукеркам особливого смаку. Я вирішив обрати ірландський віскі, тому що він має легкий після смак чорного шоколаду та насичений кавовий аромат, – прокоментував Володимир Ярославський.