Рецепт шоколадних цукерок з секретним інгредієнтом від Володимира Ярославського
Знаєте від чого не зможе відмовитись Володимир Ярославський? Так, від шоколаду і від всього, що з ним зв'язано. Тому сьогодні шеф-кухар вирішив поділитися своїм улюбленим рецептом домашніх шоколадних цукерок.
Джерело:Володимир Ярославський
Погодьтеся, що домашні цукерки не тільки смачніші за магазинні, а ще й корисніші, адже ви готуєте їх без додавання хімічних домішок та стабілізаторів.
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Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом шоколадних цукерок, які він частенько готує власноруч вдома.
Я дуже люблю шоколад, тому сьогодні хочу поділитися з вами рецептом надзвичайно смачних цукерок. Вони просто неймовірні. А все тому, що я додав туди один секретний інгредієнт, – зазначив шеф-кухар.
Рецепт шоколадних цукерок
Віскі – мій секретний інгредієнт, який надасть цукеркам особливого смаку. Я вирішив обрати ірландський віскі, тому що він має легкий після смак чорного шоколаду та насичений кавовий аромат, – прокоментував Володимир Ярославський.
- Прогрійте вершки на водяній бані, додайте до них шоколад та солену карамель. Ретельно перемішайте ганаш вінчиком.
- Готову шоколадну масу розлийте по формах та залишіть охолонути.
- Шоколадний ганаш загущується до 24 годин. Як тільки ганаш загуснув сформуйте кульки і знову відправив в холод.
- Покрийте цукерки какао або шоколадом.
- Зберігати цукерки можна в холодильнику до 2-х тижнів. Смачного!
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