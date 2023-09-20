Салат Шопский – визитная карточка болгарской кухни. Его часто можно встретить в местных заведениях на популярных курортах. В Украине он не так популярен, но все же его обожают готовить к сытным мясным блюдам.
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Он состоит из большого количества овощей, которые можно найти на рынке или в магазине. А лимонно-горчичная заправка на основе растительного масла только дополняет вкус сезонных овощей.
Рецепт салата
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Все овощи моем, чистим, нарезаем большими произвольными кусочками, а лук – кольцами.
- Для приготовления лимонно-горчичной заправки все ингредиенты, кроме дижонской горчицы, перебиваем блендером. Добавляем дижонскую горчицу, перемешиваем и готовка заправка.
- Переводим овощи на порционные тарелки, заправляем 140 г заправки.
- Натираем сверху творог и украшаем оливками без косточек.
Приятного аппетита!