Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.
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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.
Рецепт Шопського салату
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.
- Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.
- Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.
- Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.
Смачного!