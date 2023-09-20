Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.

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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.

Рецепт Шопського салату

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів жовтих помідорів;

– 300 грамів червоних помідорів;

– 300 грамів солодкого перцю;

– 200 грамів огірків;

– 150 грамів бринзи;

– 50 грамів червоної цибулі;

– 120 грамів чорних оливок.

Для заправки:

– 60 грамів гірчиці;

– 40 грамів меду;

– цедра одного лимона;

– 6 грамів солі;

– 300 грамів олії;

– 70 грамів діжонської гірчиці.

Приготування:

Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.

Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.

Перед приготуванням заправки олію краще покласти в морозильну камеру на 30 хвилин чи в холодильник на 1 – 2 години.

Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.

Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.

Смачного!

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