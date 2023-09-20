Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.

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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.

Рецепт Шопського салату

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.
  • Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.
  • Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.
  • Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.

Смачного!