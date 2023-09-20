Осенний салат болгарской кухни: готовим салат Шопский к легкому ужину

Мы обожаем легкие салаты без тяжелых майонезных заправок, как этот – Шопский. Он очень популярен в Болгарии, ведь состоит из огромного количества новых овощей.

Салат Шопский – визитная карточка болгарской кухни. Его часто можно встретить в местных заведениях на популярных курортах. В Украине он не так популярен, но все же его обожают готовить к сытным мясным блюдам.

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Он состоит из большого количества овощей, которые можно найти на рынке или в магазине. А лимонно-горчичная заправка на основе растительного масла только дополняет вкус сезонных овощей.

Рецепт салата

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– 300 граммов желтых помидоров;– 300 граммов красных помидоров;– 300 граммов сладкого перца;– 200 граммов огурцов;– 150 граммов брынзы;– 50 граммов красного лука;– 120 граммов черных оливок.– 60 граммов горчицы;– 40 граммов меда;– цедра одного лимона;– 6 граммов соли;– 300 граммов масла;– 70 граммов дижонской горчицы.

Приготовление:

Все овощи моем, чистим, нарезаем большими произвольными кусочками, а лук – кольцами.

Для приготовления лимонно-горчичной заправки все ингредиенты, кроме дижонской горчицы, перебиваем блендером. Добавляем дижонскую горчицу, перемешиваем и готовка заправка.

Переводим овощи на порционные тарелки, заправляем 140 г заправки.

Натираем сверху творог и украшаем оливками без косточек.

Перед приготовлением заправки масло лучше положить в морозильную камеру на 30 минут или в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

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