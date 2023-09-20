Осенний салат болгарской кухни: готовим салат Шопский к легкому ужину
20 сентября 2023, 12:20Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Мы обожаем легкие салаты без тяжелых майонезных заправок, как этот – Шопский. Он очень популярен в Болгарии, ведь состоит из огромного количества новых овощей.
Салат Шопский – визитная карточка болгарской кухни. Его часто можно встретить в местных заведениях на популярных курортах. В Украине он не так популярен, но все же его обожают готовить к сытным мясным блюдам.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Он состоит из большого количества овощей, которые можно найти на рынке или в магазине. А лимонно-горчичная заправка на основе растительного масла только дополняет вкус сезонных овощей.
Рецепт салата
- Время: 20 минут
- Порции: 2
– 300 граммов желтых помидоров;
– 300 граммов красных помидоров;
– 300 граммов сладкого перца;
– 200 граммов огурцов;
– 150 граммов брынзы;
– 50 граммов красного лука;
– 120 граммов черных оливок.
Для заправки:
– 60 граммов горчицы;
– 40 граммов меда;
– цедра одного лимона;
– 6 граммов соли;
– 300 граммов масла;
– 70 граммов дижонской горчицы.
Приготовление:
- Все овощи моем, чистим, нарезаем большими произвольными кусочками, а лук – кольцами.
- Для приготовления лимонно-горчичной заправки все ингредиенты, кроме дижонской горчицы, перебиваем блендером. Добавляем дижонскую горчицу, перемешиваем и готовка заправка.
- Переводим овощи на порционные тарелки, заправляем 140 г заправки.
- Натираем сверху творог и украшаем оливками без косточек.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт салата? Попытайтесь также приготовить классический вариант солянки с колбасками.