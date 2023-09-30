Как засолить красную рыбу дома – рецепт за 12 часов
30 сентября 2023, 09:56Читати новину українською
Источник:Метро
Если вы, как мы, обожаете слабосоленый лосось, но в магазине его покупать дорого – давайте готовить собственноручно. У нас есть проверенный рецепт, который не подведет.
Способ засолки – классический вариант приготовления красной рыбы без термической обработки. Выбирайте лосось, форель, голец или другую любимую рыбу для засолки и наслаждайтесь отличным вкусом.
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Это деликатесное блюдо готовится крайне просто, ведь нам нужно всего несколько ингредиентов, среди которых соль и сахар. Остальные специи можно добавлять пожеланиям. Кстати, не бойтесь пересолить, рыба не "возьмет" лишнюю соль.
Как правильно засолить красную рыбу
- Время: от 12 часов – 3 дней
- Порции: 2
– 500граммов филе рыбы;
– 2 столовые ложки морской соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– черный молотый перец;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Засаливать лучше в стеклянной посуде или эмалированной.
- Смешиваем соль и сахар, пожеланием добавляем другие специи и посыпаем смесью кусок рыбы. Если вам вкусно с другими пряностями, то можно взять для засолки кориандр, сухую зелень (укроп, петрушку), гвоздику и т.д.
- Порционно нарезаем рыбу и накрываем тарелкой (она должна свободно помещаться в миске), на нее ставим фитиль, все обертываем пленкой и оставляем в кухне на 2 – 3 часа. За это время рыба пустит сок.
- Снимаем фитиль, немного взбалтываем блюдо, чтобы маринад просочился во все уголки, и ставим в холодильник в сутки. Но если не терпится, то можно отведать малосольную рыбу за 12 часов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить круассаны с разнообразными начинками к завтраку.