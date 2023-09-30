Спосіб засолювання – класичний варіант приготування червоної рибибез термічної обробки. Обирайте лосось, форель, голець чи іншу улюблену рибу для засолювання та насолоджуйтеся відмінним смаком.

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Ця делікатесна страва готується вкрай просто, адже нам потрібно всьогокілька інгредієнтів, серед яких сіль та цукор. Решту спецій можна додавати забажанням. До речі, не бійтеся пересолити, риба не "візьме" зайву сіль.

Як правильно засолити червону рибу

Час: від 12 годин – 3 днів

від 12 годин – 3 днів Порції: 2

Інгредієнти:

– 500грамів філе риби;

– 2столові ложки морської солі;

– 1 столова ложка цукру;

– чорний мелений перець;

– лавровий листок.

Приготування:

Засолювати краще у скляному посуді, або емальованому.

Змішуємо сіль та цукор, забажанням додаємо інших спецій та посипаємо сумішшю шматок риби. Якщо вам смачно з іншими прянощами, то можна взяти для засолювання коріандр, суху зелень (кріп, петрушка), гвоздику тощо.

Порційно нарізаємо рибу й накриваємо тарілкою (вона має вільно поміщатися в мисці), на неї ставимо гніт, все обгортаємо плівкою та залишаємо в кухні на 2 – 3 години. За цей час риба пустить сік.

Знімаємо гніт, трохи збовтуємо страву, щоб маринад просочився в усі куточки, й ставимо в холодильник на добу. Але якщо не терпиться, то можна скуштувати малосольну рибу за 12 годин.

Смачного!

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