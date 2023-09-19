Сытный и с легкой кислинкой: классический рецепт солянки с колбасой

Всегда хотели приготовить сытную солянку, но не знали, как именно правильно сделать? У нас есть рецепт классической солянки с колбаской, которую вы точно захотите повторить еще и еще.

Солянка – сытный и наваристый суп приготовленный на крепком бульоне с большим количеством разнообразных ингредиентов. Правильная классическая солянка должна иметь легкую кислинку, быть чуть-чуть пряной, но пахнуть мясом, а не специями.

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Солянка довольно дорогостоящая пища из-за количества мясных продуктов в ней: свинина, сосиски, копченая колбаса, также добавляют оливки, каперсы. Вкус блюда насыщенный и вкусный. Особенно это блюдо любят подавать после громких застолий, чтобы побороть похмелье.

Рецепт классической солянки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 8 – 10

– 500 граммов свинины на кости;– 1 репчатый лук;– 250 граммов копченой колбасы;– 2 филейные сосиски;– 1 морковь;– 3 зубчика чеснока;– 2 ложки томатной пасты;– 3 соленых огурца;– 3 ложки рассола из огурцов;– 2 ложки каперсов;– 1 ложка оливок без косточек;– половина лимона;– укроп и базилик сушеный;– свежая зелень;– сметана;– 2 лавровых листа;– масло;– соль.

Приготовление:

В большой кастрюле варим свинину на кости, чтобы получился наваристый бульон. Отделяем мясо от костей. Свинину режем длинными полосками, а вот остальные части (кость и кусочки жира) нам больше не понадобятся.

Копченость, колбаса, сосиски нарезаем брусочками длиной около 5 сантиметров.

Лук чистим и режем мелкими кубиками.

Морковь натираем на среднюю или крупную терку, чеснок выжимаем через пресс.

Оливки режем на две половинки, жидкость сливаем.

Квашеные огурцы нарезаем кубиками, а каперсы просто насыпаем в миску. Зелень мелко рубим ножом.

Разогреваем сковороду с маслом, добавляем лавровые листики и через минуту – лучок. Жарим на большом огне минуту-полторы, чтобы не начал меняться цвет. Затем добавляем морковь и жарим вместе еще пару минут.

Кладем соленые огурцы, каперсы и оливки. Добавляем пару ложек томатной пасты, размешиваем и скручиваем огонь на плите.

Вливаем рассол от огурцов, зелени и специй, выдавливаем половинку лимона. Бросаем протертый чеснок и перемешиваем. Тушим еще 5 минут.

В готовый бульон добавляем все виды мяса и колбаски. Когда он закипит, осторожно выкладываем густую смесь из сковороды в кастрюлю. Размешиваем и пробуем на соль. Варим солянку на слабом огне около 5 минут и выключаем.

Оставляем солянку настояться под крышкой и подаем к столу вместе со сметаной.

Приятного аппетита!

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