Сытный и с легкой кислинкой: классический рецепт солянки с колбасой
Источник:Молодой буковинец
Всегда хотели приготовить сытную солянку, но не знали, как именно правильно сделать? У нас есть рецепт классической солянки с колбаской, которую вы точно захотите повторить еще и еще.
Солянка – сытный и наваристый суп приготовленный на крепком бульоне с большим количеством разнообразных ингредиентов. Правильная классическая солянка должна иметь легкую кислинку, быть чуть-чуть пряной, но пахнуть мясом, а не специями.
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Солянка довольно дорогостоящая пища из-за количества мясных продуктов в ней: свинина, сосиски, копченая колбаса, также добавляют оливки, каперсы. Вкус блюда насыщенный и вкусный. Особенно это блюдо любят подавать после громких застолий, чтобы побороть похмелье.
Рецепт классической солянки
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8 – 10
– 500 граммов свинины на кости;
– 1 репчатый лук;
– 250 граммов копченой колбасы;
– 2 филейные сосиски;
– 1 морковь;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 ложки томатной пасты;
– 3 соленых огурца;
– 3 ложки рассола из огурцов;
– 2 ложки каперсов;
– 1 ложка оливок без косточек;
– половина лимона;
– укроп и базилик сушеный;
– свежая зелень;
– сметана;
– 2 лавровых листа;
– масло;
– соль.
Приготовление:
- В большой кастрюле варим свинину на кости, чтобы получился наваристый бульон. Отделяем мясо от костей. Свинину режем длинными полосками, а вот остальные части (кость и кусочки жира) нам больше не понадобятся.
- Копченость, колбаса, сосиски нарезаем брусочками длиной около 5 сантиметров.
- Лук чистим и режем мелкими кубиками.
- Морковь натираем на среднюю или крупную терку, чеснок выжимаем через пресс.
- Оливки режем на две половинки, жидкость сливаем.
- Квашеные огурцы нарезаем кубиками, а каперсы просто насыпаем в миску. Зелень мелко рубим ножом.
- Разогреваем сковороду с маслом, добавляем лавровые листики и через минуту – лучок. Жарим на большом огне минуту-полторы, чтобы не начал меняться цвет. Затем добавляем морковь и жарим вместе еще пару минут.
- Кладем соленые огурцы, каперсы и оливки. Добавляем пару ложек томатной пасты, размешиваем и скручиваем огонь на плите.
- Вливаем рассол от огурцов, зелени и специй, выдавливаем половинку лимона. Бросаем протертый чеснок и перемешиваем. Тушим еще 5 минут.
- В готовый бульон добавляем все виды мяса и колбаски. Когда он закипит, осторожно выкладываем густую смесь из сковороды в кастрюлю. Размешиваем и пробуем на соль. Варим солянку на слабом огне около 5 минут и выключаем.
- Оставляем солянку настояться под крышкой и подаем к столу вместе со сметаной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить крымскую самсу с бараниной по проверенному рецепту.