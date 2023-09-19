Солянка – ситний та наваристий суп приготований на міцному бульйоні з великою кількістю різноманітних інгредієнтів. Правильна класична солянка повинна мати легку кислинку, бути трохи пряною, але пахнути м'ясом, а не спеціями.

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Солянка доволі дорога страва через кількість м'ясних продуктів у ній: свинина, сосиски, копчена ковбаса, також додають оливки, каперси. Смак страви насичений та дуже смачний. Особливо цю страву полюбляють подавати після гучних застіль, аби побороти похмілля.

Рецепт класичної солянки

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини на кістці;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 250 грамів копченої ковбаси;

– 2 філейні сосиски;

– 1 морква;

– 3 зубчики часнику;

– 2 ложки томатної пасти;

– 3 солоні огірки;

– 3 ложки розсолу з огірків;

– 2 ложки каперсів;

– 1 ложка оливок без кісточок;

– половина лимона;

– кріп та базилік сушений;

– свіжа зелень;

– сметана;

– 2 лаврових листки;

– олія;

– сіль.

Приготування:

У великій каструлі варимо свинину на кістці, аби вийшов наваристий бульйон. Відділяємо м'ясо від кісток. Свинину ріжемо довгими смужками, а ось інші частини (кістка і шматочки жиру) нам більше не знадобляться.

Копченості, ковбаса, сосиски нарізаємо брусочками довжиною близько 5 сантиметрів.

Цибулю чистимо і ріжемо дрібними кубиками.

Моркву натираємо на середню або велику тертку, часник витискаємо через прес.

Оливки ріжемо на дві половинки, рідину зливаємо.

Квашені огірки нарізаємо кубиками, а каперси просто насипаємо в миску. Зелень дрібно січемо ножем.

Розігріваємо сковорідку з олією, додаємо лаврові листочки й через хвилину – цибульку. Смажимо на великому вогні хвилину-півтори, щоб не почав змінюватися колір. Потім додаємо моркву і смажимо разом ще пару хвилин.

Кладемо солоні огірки, каперси й оливки. Додаємо пару ложок томатної пасти, розмішуємо і скручуємо вогонь на плиті.

Вливаємо розсіл від огірків, зелень і спеції, видавлюємо половинку лимона. Кидаємо протертий часник та перемішуємо. Тушкуємо ще 5 хвилин.

До готового бульйону додаємо всі види м'яса і ковбаски. Коли він закипить, обережно викладаємо густу суміш зі сковороди в каструлю. Розмішуємо і пробуємо на сіль. Варимо солянку на слабкому вогні близько 5 хвилин та вимикаємо.

Залишаємо солянку настоятися під кришкою та подаємо до столу разом зі сметаною.

Смачного!

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