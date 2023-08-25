Сорбет можно готовить из любых фруктов или ягод или их смеси. Однако вкусными вкусами являются арбуз, персик, клубника и ароматная дыня.
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Рецепт сорбета из персиков
- Время: 6 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Персики бланшируем в кипятке примерно 45 секунд и перекладываем в воду со льдом. Затем легко зачищаем от кожуры, а мякоть снимаем с косточки дольками.
- Клубнику моем, зачищаем от зеленых хвостиков, блендером делаем из нее пюре, добавляем лимонный сок.
- Получившееся пюре ставим на огонь и сразу добавляем сахар, который предварительно смешиваем с пектином.
- Венчиком размешиваем сахар пока пюре едва теплое и доводим до кипения смесь – интенсивно помешивая венчиком. Даем прокипеть хотя бы минутку.
- Добавляем кусочки персиков и прогреваем смесь до кипения, держим 3 – 4 минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик.
- Смесь перебиваем в однородную массу. По желанию можно добавить еще сахар или лимонный сок, охлаждаем. Наливаем все в миску и ставим в морозилку на 6 – 7 часов.
- Пока смесь замораживается, ее нужно помешивать, где-то с 3 – 4-х часов. Это все чтоб смесь не взялась одним куском.
- Когда все готово, можно еще раз быстро "пробить" смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. После этого поставить в морозилку еще на пол часа.
Приятного аппетита!