Сорбет можна готувати з будь-яких фруктів чи ягід, або їхньої суміші. Проте найсмачнішими смаками є кавун, персик, полуниця та ароматна диня.
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Рецепт сорбету з персиків
- Час: 6 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Персики бланшуємо в окропі приблизно 45 секунд і перекладаємо у воду з льодом. Потім легко зачищаємо від шкірки, а м'якоть знімаємо з кісточки часточками.
- Полуницю миємо, зачищаємо від зелених хвостиків, блендером робимо з неї пюре, додаємо лимонний сік.
- Отримане пюре ставимо на вогонь і одразу додаємо цукор, який попередньо змішуємо з пектином.
- Вінчиком розмішуємо цукор поки пюре ледь тепле і доводимо до кипіння суміш – інтенсивно помішуючи вінчиком. Даємо прокипіти хоча б хвилинку.
- Додаємо шматочки персиків і ще прогріваємо суміш до кипіння, тримаємо 3 – 4 хвилини на вогні, щоб повністю добре прогрівся персик.
- Суміш перебиваємо в однорідну масу. За бажанням можна додати ще цукру чи лимонного соку, охолоджуємо. Наливаємо все у миску і ставимо у морозилку на 6 – 7 годин.
- Поки суміш заморожується, її треба помішувати, десь з 3 – 4-ої годинки. Це все щоб суміш не узялася одним шматком.
- Коли все готово, можна ще раз швидко "пробити" суміш блендером у чашці з горизонтальними лезами до однорідної консистенції. Після цього поставити в морозилку ще на пів години.
Смачного!