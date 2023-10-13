Курица чемичурри с этим соусом получается очень вкусной и сочной, хотя его можно использовать и к говядине. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями особым рецептом этого соуса, чтобы вы могли приготовить его дома.

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Пусть вас не пугает сложное название этого соуса. Он состоит из обычных ингредиентов, включая кинзу, петрушку, чеснок и даже апельсиновый сок. Такое блюдо подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. А когда именно готовить и как подавать – выбирать вам.

Рецепт соуса чемичурри

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов петрушки;

– 50 граммов кинзы;

– 3 – 4 зубка чеснока;

– 50 – 60 граммов красного лука;

– 1 острый красный перец;

– 1 перец халапеньо;

– 50 граммов красного винного уксуса;

– 100 граммов апельсинового сока;

– 50 граммов оливкового масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Свежую зелень, перец, лук и чеснок мелко режем, смешиваем в миске, добавляем красный уксус, апельсиновый сок и оливковое масло. Хорошо заправляем солью и черным перцем.

Пробуем по вкусу, и при необходимости можно еще добавить сок лимона. Соус должен быть средне редким и кисловатым.

Для того чтобы приготовить в нем курочку, филе разрезаем пополам и заливаем соусом. Даем постоять с полчаса, а можно и больше.

Жарим на среднем огне. Сначала филе будет бледнее, а под конец очень быстро карамелизируется соус. Не упустите этот момент.

️Вкусного!

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