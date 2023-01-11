Такой вариант суши понравится тем, кто обожает запеченные роллы. А если вы еще таких не пробовали – рискуйте и приготовьте дома этот суши-торт. Результат вас поразит, а трудностей не будет.

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Запеченный суши-торт подойдет также для тех, кто не очень любит крутить роллы или ленится на их долгое приготовление.

Рецепт запеченного суши-торта

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 100 граммов риса для суши;

– 110 миллилитров воды.

Для заправки:

– 15 миллилитров рисового/яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– половина чайной ложки соли.

– 1 лист норе;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 100 граммов маленьких креветок;

– 75 граммов сливочного сыра;

– 30 граммов майонеза;

– 10 миллилитров соевого соуса;

– острый соус (по желанию).⠀

Приготовление:

Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.

Добавляем заправку и перемешиваем.

Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.

Крабовые палочки разделяем на волокна, добавляем вареные креветки, сливочный творог, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и перемешиваем.

В жаропрочную форму кладем слой риса, сверху слой начинки.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.

Приятного тебе аппетита!