Такой вариант суши понравится тем, кто обожает запеченные роллы. А если вы еще таких не пробовали – рискуйте и приготовьте дома этот суши-торт. Результат вас поразит, а трудностей не будет.
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Запеченный суши-торт подойдет также для тех, кто не очень любит крутить роллы или ленится на их долгое приготовление.
Рецепт запеченного суши-торта
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.
- Добавляем заправку и перемешиваем.
- Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.
- Крабовые палочки разделяем на волокна, добавляем вареные креветки, сливочный творог, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и перемешиваем.
- В жаропрочную форму кладем слой риса, сверху слой начинки.
- Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.
Приятного тебе аппетита!